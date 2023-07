Chiaravalle, ritorna il Festival della Musica e sarà un evento internazionale

Il talento come chiave per promuovere sinergie tra cultura, territorio e turismo

Il richiamo delle note risuona di nuovo a Chiaravalle Centrale con la seconda edizione del Festival della Musica. L’evento, organizzato dall’associazione di promozione sociale “De Artibus et Disciplinis” sotto la direzione artistica dei Maestri Vincenzo Macrì (nella foto), Giampaolo Macrì, Stefano Zinetti e Magda Muscia, promette dieci giorni di grande arte, dal 24 luglio al 3 agosto 2023.

Il festival, che gode del patrocinio dell’amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale e della collaborazione del Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia e dell’Istituto Comprensivo di Chiaravalle Centrale, vedrà la partecipazione di grandi nomi del panorama musicale internazionale. Artisti del calibro di Ugo Tarquini nel canto lirico e vocalità, Giuseppe Vaccaro al pianoforte e lirica, Giovanni Mazzarino nel jazz, Alessandra Rombolà al flauto, Giancarlo Palena alla fisarmonica e Edoardo Zotti al saxofono, saranno a disposizione dei musicisti iscritti alle masterclass.

L’importanza data all’educazione musicale e alla formazione è una delle peculiarità distintive di questo festival. Durante il periodo delle attività, verranno organizzati concerti presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo, con protagonisti sia gli allievi che i maestri. Un appuntamento particolarmente atteso è il concerto sinfonico del 28 luglio presso il Teatro Impero, organizzato grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale e l’Orchestra Sinfonica “Brutia”.

L’evento non si propone solo come un’occasione di ascolto e formazione musicale, ma anche come un catalizzatore economico per tutto il comprensorio delle Preserre catanzaresi. Il festival mira a creare un indotto virtuoso che coinvolga sia le maestranze musicali locali e non, che l’intera filiera alberghiera e turistica del territorio. Questa iniziativa rappresenta quindi una significativa opportunità di sviluppo e valorizzazione culturale, turistica ed economica per Chiaravalle Centrale.

Il Festival della Musica “Città di Chiaravalle Centrale” si conferma così non solo come un evento di grande rilievo artistico, ma anche come una manifestazione capace di coniugare cultura, turismo e sviluppo locale in un’unica, armoniosa sinfonia. La musica diventa quindi un ponte tra generazioni, culture e professioni, e la città di Chiaravalle Centrale si riconferma come un vivace e apprezzato palcoscenico a livello internazionale.