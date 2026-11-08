Chiaravalle, rottamazione dei tributi: “Gli altri Comuni prorogano. Da noi perché no?”

Il movimento civico Radici e Futuro attacca la maggioranza: “Ci avevano detto che non si poteva. Soverato ha prorogato fino al marzo 2027. Chi ha deciso di negare questa opportunità ai nostri cittadini? E soprattutto, perché”

“Perché?”. È questa la domanda che il movimento civico Radici e Futuro torna a rivolgere alla maggioranza che amministra Chiaravalle Centrale sulla mancata proroga dei termini per aderire alla definizione agevolata dei tributi comunali.

“Una domanda che oggi assume un peso politico ancora maggiore alla luce delle decisioni adottate da altri Comuni calabresi” scrivono.

“Il caso più emblematico – spiega il movimento – è quello di Soverato, dove il Consiglio comunale, con deliberazione n. 37 del 28 ottobre 2026, ha ufficialmente prorogato dal 31 ottobre 2026 al 1° marzo 2027 il termine per la presentazione delle domande di definizione agevolata. Una decisione assunta con i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, modificando esclusivamente la scadenza e lasciando inalterate le altre disposizioni del regolamento. Anche Catanzaro aveva già scelto, nei mesi scorsi, di concedere più tempo ai contribuenti. A Chiaravalle Centrale, invece, il termine del 31 ottobre è trascorso senza alcuna proroga”.

Ed è proprio su questa differenza che interviene direttamente il consigliere comunale Claudio Foti: “Ci avevano detto che non si poteva. Si sono intestarditi su questa posizione, respingendo le nostre richieste e continuando a sostenere che una proroga non fosse possibile. Oggi, però, abbiamo davanti agli occhi atti amministrativi che dimostrano come altri Comuni abbiano scelto diversamente. Soverato ha prorogato addirittura fino al marzo 2027. Allora la domanda è semplicissima: perché a Chiaravalle Centrale no?”.

Il riferimento non è soltanto alla diversa sensibilità politica delle amministrazioni, ma alla stessa possibilità di intervenire sui termini attraverso gli strumenti regolamentari previsti dalla normativa.

“Perché quello che è stato possibile fare a Soverato non sarebbe stato possibile a Chiaravalle? Quale disposizione di legge lo avrebbe impedito? Quale ostacolo tecnico o contabile avrebbe reso impraticabile una scelta analoga? Se esiste un impedimento, lo rendano pubblico, indicando norme, atti e pareri. Se invece si è trattato di una scelta politica, abbiano almeno il coraggio di dirlo apertamente” le considerazioni di Foti.

Foti pone quindi una questione che considera sostanziale: “La definizione agevolata rappresenta un’opportunità per i cittadini che intendono regolarizzare le proprie posizioni debitorie, ma anche uno strumento attraverso il quale i Comuni possono favorire il recupero delle entrate. Non stiamo chiedendo di cancellare i debiti o di regalare qualcosa a qualcuno. Stiamo chiedendo di consentire alle famiglie e ai contribuenti di utilizzare uno strumento previsto dalla legge, concedendo loro un tempo ragionevole. È davvero così difficile comprenderlo? Perché negare questa possibilità? Perché ostinarsi su una scadenza quando altri enti dimostrano che si possono individuare soluzioni diverse?”.

Poi Foti affonda il colpo, chiamando direttamente in causa la maggioranza: “Ma qual è il senso di tutto questo? Pensano forse di fare un dispetto a qualcuno? All’opposizione? A me? Credono che non accogliere una proposta soltanto perché arriva da chi siede sui banchi della minoranza rappresenti una dimostrazione di forza? Se fosse così, sarebbe un errore gravissimo, perché a pagare il prezzo di questa ostinazione non sarebbe l’opposizione, ma la comunità chiaravallese”.

Il consigliere ricorda di avere già sollecitato formalmente una proroga almeno fino al 15 dicembre 2026, proprio per consentire ai contribuenti di disporre di un margine temporale più ampio, anche alla luce delle complessità legate alla situazione tributaria locale.

“Non chiediamo alla maggioranza di darci ragione. Chiediamo di dare una risposta ai cittadini. Perché si preferisce difendere a ogni costo una posizione invece di valutarne le conseguenze? Perché una proposta che potrebbe aiutare tante famiglie viene trattata come una sfida politica? Perché altri Comuni riescono a dimostrare attenzione verso i contribuenti e a Chiaravalle Centrale si continua a opporre un muro?”.

Per il consigliere, la questione non può essere liquidata come “una semplice controversia sui termini amministrativi. In gioco c’è il modo stesso di intendere il rapporto tra istituzioni e cittadini”.

“Amministrare non significa dimostrare di avere sempre ragione. Significa saper ascoltare, correggere le decisioni quando necessario e utilizzare tutti gli strumenti consentiti dalla legge per tutelare la propria comunità. Se altri Comuni hanno trovato una soluzione, la nostra amministrazione ha il dovere di spiegare perché non abbia voluto percorrere la stessa strada” le dichiarazioni di Claudio Foti.

Da qui la richiesta di un chiarimento pubblico e di una rivalutazione della possibilità di riaprire i termini, attraverso un provvedimento consiliare conforme alla normativa: “Vorremmo una risposta chiara, una volta per tutte. Non il solito silenzio. Non una giustificazione generica. Non l’ennesimo “non si può”. Vogliamo sapere perché. Perché non si è voluto prorogare? Perché non si è voluto ascoltare? Perché si continua a negare ai cittadini una possibilità che altrove viene concretamente riconosciuta?”.

La conclusione di Foti è un richiamo diretto alla responsabilità politica della maggioranza: “C’è un momento in cui bisogna mettere da parte l’orgoglio e riconoscere che una decisione può essere rivista. Non sarebbe una sconfitta per nessuno. Sarebbe un gesto di responsabilità. Perché un’amministrazione comunale non deve dimostrare di essere più forte dell’opposizione. Deve dimostrare di essere dalla parte dei cittadini. E oggi, a Chiaravalle Centrale, è proprio questo che chiediamo”.