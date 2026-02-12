Chiaravalle, Saverio Barbieri lancia la sfida: “Infrastrutture e agrisolare per invertire il declino”

L’ingegnere, presidente dell’Associazione Saturno, mette a disposizione della comunità la sua esperienza: “Pronti a governare il cambiamento”

Un appello alla partecipazione e un piano concreto basato su infrastrutture e innovazione agricola per sottrarre il territorio all’isolamento. È quanto dichiara l’ingegner Saverio Barbieri, presidente dell’Associazione Saturno, annunciando un nuovo percorso di impegno civile per il futuro di Chiaravalle Centrale.

“Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”, esordisce Barbieri citando Cesare Pavese. “Mi piace sempre ricordare questa frase quando penso al mio paese. La sento profondamente mia, perché, a prescindere da tutto, Chiaravalle è e resterà sempre casa”.

Dopo un lungo periodo di attività professionale fuori dai confini nazionali, Barbieri ha deciso di puntare sulle competenze maturate per dare una scossa al contesto locale. “Dopo quindici anni di esperienza lavorativa in Italia e in contesti internazionali, ma con lo sguardo e il cuore costantemente rivolti a Chiaravalle, tra il Centro Sportivo Mururoa, il Leo Club, la Consulta giovanile e l’impegno nel sociale – spiega Barbieri nella nota – ritengo oggi utile e doveroso mettere il mio bagaglio di competenze a disposizione della comunità. L’obiettivo è contribuire a creare qualcosa di concreto che possa cambiare le sorti di un paese che vive ormai una fase di evidente abbandono”.

Il punto di svolta, secondo il presidente di Saturno, risiede nel potenziamento dei collegamenti viari. “Credo fermamente che il rilancio di Chiaravalle passerà dalle infrastrutture che verranno realizzate nel nostro territorio. È notizia di pochi giorni fa lo sblocco dei lavori di completamento della Trasversale delle Serre Gagliato–Soverato: un’opportunità importante che ci impone di farci trovare pronti ad accogliere lo sviluppo che ne deriverà per l’intero comprensorio”.

A tal proposito, l’ingegnere annuncia un’iniziativa pubblica di ampio respiro per i prossimi mesi. “Proprio sul tema delle infrastrutture, che rappresenta il fulcro del mio impegno – prosegue la nota dell’esponente dell’Associazione Saturno – organizzerò un convegno nella prossima primavera, coinvolgendo personalità politiche e imprenditoriali, con l’obiettivo di preparare il territorio ad affrontare e governare il cambiamento”.

Non solo cemento e asfalto, ma anche attenzione alle energie rinnovabili applicate al settore primario. “Le infrastrutture porteranno sviluppo e progresso, ma non possiamo dimenticare la storica vocazione agricola di Chiaravalle. Per questo promuoverò iniziative informative dedicate allo sviluppo dell’agrisolare, sfruttando i nuovi incentivi disponibili fino all’80%, che potranno rappresentare una grande opportunità per le nostre aziende agricole”.

Il progetto mira dunque a creare un’alternativa solida per il governo del territorio. “Su questi temi concreti – conclude Barbieri – desidero avviare un percorso nuovo e alternativo, con lo sguardo rivolto al futuro e il cuore sempre a Chiaravalle”.