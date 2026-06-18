Chiaravalle si prepara alla Prima Edizione delle Mini Olimpiadi per Bambini

Sport, gioco e divertimento per tutta la famiglia

L’Asd Saturno è lieta di annunciare la Prima Edizione delle Mini Olimpiadi per Bambini, un grande evento dedicato ai più piccoli che si svolgerà a Chiaravalle Centrale, presso i campi sportivi di località Foresta, nelle giornate di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, dalle ore 17:00 alle 21:00.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di regalare ai bambini due giornate di sport, socialità, divertimento e condivisione, trasformando il gioco in un’occasione educativa capace di stimolare spirito di squadra, amicizia e partecipazione. L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti.

Le Mini Olimpiadi saranno organizzate con percorsi e attività suddivise per fasce d’età (3-5 anni, 6-8 anni e 9-12 anni) per permettere ad ogni bambino di vivere un’esperienza coinvolgente e adatta alle proprie capacità. Durante il pomeriggio i partecipanti potranno cimentarsi in tante attività sportive e ludiche: percorsi a ostacoli, corsa con i sacchi, staffette, mini calcio, giochi di abilità, percorsi motori, mini gare olimpiche, giochi di squadra e sfide divertenti, pensate per coinvolgere tutti in un clima di entusiasmo e sana competizione.

Al termine delle attività saranno consegnati premi e medaglie per tutti i partecipanti, perché lo spirito dell’iniziativa non sarà quello della competizione fine a sé stessa, ma della partecipazione e del valore dello stare insieme.

L’organizzazione ricorda che è prevista la prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio, necessaria per garantire il gadget ufficiale a tutti i partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni: Saverio Barbieri 347 63 66 317.

L’Asd Saturno invita famiglie, bambini e comunità a partecipare numerosi a questo appuntamento che punta a diventare un momento fisso di aggregazione, sport e crescita per il territorio. “Sport, gioco, divertimento e amicizia: vi aspettiamo!”.