Chiaravalle, sindaco Donato: “Azioni solo denigratorie del consigliere Foti”

In merito alle recenti accuse mosse dal consigliere di minoranza Foti riguardo alla presunta mancata consegna di documenti “scottanti”, desidero chiarire la totale infondatezza di tali affermazioni.

Il giornale di cassa, oggetto delle critiche, è da tempo pubblicato in maniera trasparente sul sito istituzionale del Comune di Chiaravalle, facilmente consultabile da chiunque, semplicemente accedendo alla sezione di Trasparenza.

Tali accuse denigratorie dimostrano unicamente una volontà di discredito verso l’amministrazione e la figura del sindaco, poiché basterebbe un clic per visualizzare gli atti richiesti.

L’amministrazione comunale, improntata su trasparenza e correttezza, non ha alcun motivo per nascondere documenti di pubblico interesse, come dimostra la loro pubblicazione integrale e accessibile a tutti.

Minacciare azioni legali, come il ricorso al TAR, appare quindi non solo sproporzionato ma sintomo di una preoccupante mancanza di conoscenza degli strumenti amministrativi.

Invito pertanto il consigliere di minoranza a un atteggiamento più costruttivo, a beneficio della comunità.

Il Sindaco Domenico Donato