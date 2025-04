Chiaravalle, studenti del Liceo Linguistico “Enzo Ferrari” in Germania

Per un viaggio oltre i confini della lingua e della cultura

Un’esperienza internazionale che va oltre l’apprendimento scolastico, aprendo le porte a nuove prospettive culturali, linguistiche e umane: è quanto hanno vissuto, nell’ambito del progetto “La Deutsche Vita – imparare oltre i confini”, dodici studenti del Liceo Linguistico “Enzo Ferrari” di Chiaravalle C.le, impegnati in uno scambio linguistico con il Gymnasium Elsa Brändström, la scuola partner tedesca della città di Oberhausen diretta dalla prof.ssa Alice Bienk.

Un progetto reso possibile grazie alla visione lungimirante del dirigente scolastico dell’I.I.S. “Enzo Ferrari”, prof. Fabio Guarna, che mira da sempre a una scuola aperta al mondo, inclusiva e capace di formare cittadini globali.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di favorire il dialogo interculturale e l’apprendimento attivo, è stata promossa dal prof. Moreno Maio (docente di Lingua e cultura tedesca presso lo stesso liceo).

Il docente, fautore ed esecutore in prima persona della realizzazione di quest’ampliamento dell’offerta formativa targato “Enzo Ferrari”, ha pianificato in modo dettagliato lo scambio linguistico grazie anche al contribuito, noto di professionalità ed estrema dedizione, della collega Valentina Fera, prof.ssa di Lingua e cultura inglese. In questo viaggio, alla scoperta dell’altro e di loro stessi, gli alunni hanno avuto come accompagnatore proprio il prof. Maio.

Personalità politiche locali, personale docente e alunni del Gymnasium ad accogliere i discenti del Liceo “E. Ferrari” all’arrivo nella città di Oberhausen con una cena di benvenuto.

Durante il loro soggiorno un susseguirsi di workshop linguistici intensivi tenuti dalla prof.ssa Shqiponja Shaini, docente di lingua italiana nella struttura ospitante, e con focus sulla pronuncia, sul sistema scolastico tedesco e sulla comunicazione interculturale.

Diverse visite hanno costellato la permanenza in loco: alle città di Colonia e Düsseldorf, al Museo della Storia dell’Industria della Ruhr, al suggestivo Landschaftspark di Duisburg, al Gasometro di Oberhausen (quest’ultima ha offerto un’importante riflessione sulla sostenibilità ambientale).

L’esperienza si è poi rivelata una finestra concreta sul futuro, grazie all’incontro con il team di Nurse for Germany, che ha illustrato le opportunità di studio e lavoro post-diploma in ambito sanitario in Germania, quali: percorsi di formazione linguistica professionale, possibilità di tirocinio e inserimento diretto in strutture sanitarie della Renania Settentrionale-Vestfalia.

Gli alunni che hanno partecipato al progetto possono vantare una crescita personale generata da un approccio esperienziale d’insegnamento dinamico e di aver generato legami autentici e sinceri a definizione di una tappa formativa completa: tappa che diventa identità del Liceo Linguistico “Enzo Ferrari” di Chiaravalle C.le, confermandone l’eccellenza.