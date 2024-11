Chiaravalle, studenti dell’IIS “Ferrari” premiati in Europa per il progetto “Aracne sulle Vie della Seta”

Un traguardo che unisce innovazione e tradizione: soddisfazione del dirigente Fabio Guarna per il lavoro di ricerca svolto nel valorizzare il patrimonio agricolo regionale

Un successo che porta la Calabria al centro dell’Europa e vede protagonisti gli studenti delle classi quinte dell’IIS “Enzo Ferrari”, indirizzi Liceo Scientifico e Professionale per l’Agricoltura.

Nell’ambito del Progetto ARACNE, finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon Europe dell’Unione Europea, gli studenti hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento per la creazione di una mappa virtuale ArcGIS dedicata alle Vie della Seta in Calabria e il censimento delle antiche piante di gelso, realizzato grazie alla piattaforma MorusApp.

Il progetto, realizzato durante l’anno scolastico 2023-2024 con il supporto del CREA-Agricoltura e Ambiente, ha visto l’IIS “Enzo Ferrari” distinguersi tra numerose scuole a livello europeo, conquistando il primo posto nella sezione del censimento e il secondo per la mappa virtuale.

Gli studenti dei due indirizzi hanno collaborato unendo competenze scientifiche e tecniche. Mentre i ragazzi del Liceo Scientifico si sono concentrati su metodologie di ricerca, analisi dei dati e utilizzo di strumenti digitali avanzati, gli studenti del Professionale per l’Agricoltura hanno messo in campo la loro esperienza nel censimento di colture storiche, creando un progetto innovativo e interdisciplinare.

La sinergia tra le competenze ha permesso agli studenti di esplorare e valorizzare la tradizione agricola calabrese con strumenti digitali all’avanguardia.

Il dirigente scolastico Fabio Guarna ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando che il successo rappresenta un importante motivo di orgoglio per l’intera scuola: “Questo progetto è un esempio di come le giovani generazioni calabresi possano contribuire alla valorizzazione del patrimonio agricolo e culturale del nostro territorio, facendosi promotrici di un’eredità che unisce storia, cultura e sostenibilità”.

Guidati dalle Prof.sse Leania Condello, Chiarina Macrina e Valentina Fera, gli studenti hanno ripercorso la storia della seta in Calabria, riscoprendo l’antica tradizione della gelsibachicoltura. La riscoperta della seta è stata arricchita dalle testimonianze di donne che custodiscono la memoria storica di questa pratica, e sostenuta da enti e realtà locali come tra cui Spazio Donne, il Centro Studi Memorandum di Cortale, l’Archivio di Stato e il Club Unesco di Catanzaro, la Riserva Naturale Regionale del Vergari, l’azienda UniversoChiara di Chiaravalle Centrale e Nido di Seta di San Floro.

Il progetto ARACNE ha l’ambizione di rilanciare la produzione della seta, contribuendo a un ecosistema europeo resiliente e innovativo. Con questa iniziativa, l’IIS “Enzo Ferrari” conferma il suo impegno nell’offrire una formazione che, attraverso l’incontro tra tradizione e innovazione, può rappresentare un punto di forza per il territorio calabrese in un contesto internazionale.