Chiaravalle, tensione alle stelle: l’opposizione denuncia la mancata trasmissione di atti prima del Consiglio Comunale

Poche ore alla riunione, ma i consiglieri di minoranza attaccano: “Quale scusa troverà adesso il sindaco?”

A poche ore dalla convocazione del Consiglio Comunale di Chiaravalle Centrale, cresce la tensione tra maggioranza e opposizione. I consiglieri comunali Giuseppe Rauti, Vito Maida e Claudio Foti denunciano con forza “la mancata trasmissione di atti e documenti relativi ai punti all’ordine del giorno”, una situazione che alimenta polemiche e accuse nei confronti del sindaco Domenico Donato e della sua amministrazione.

Secondo l’opposizione, il primo cittadino si era già trincerato dietro la necessità di “attendere riscontri dagli uffici per giustificare ritardi e mancate risposte su temi cruciali per la città”. “Ora che la riunione del Consiglio è imminente, quale scusa troverà ancora?” attaccano i consiglieri di minoranza, sottolineando come questa situazione sia “la prova tangibile delle difficoltà politiche e amministrative della maggioranza”.

“Si naviga a vista, senza una bussola, tirando a campare alla giornata” accusano i tre consiglieri, dipingendo un quadro preoccupante dell’attuale gestione comunale. Per l’opposizione, “questa incertezza amministrativa rischia di danneggiare ulteriormente la città e i suoi cittadini, già alle prese con problemi che necessiterebbero risposte rapide ed efficaci”.

La polemica arriva in un momento cruciale per Chiaravalle Centrale, con il Consiglio Comunale chiamato a discutere punti di fondamentale importanza per la cittadinanza. “L’assenza di trasparenza e il ritardo nella trasmissione degli atti rappresentano – per i consiglieri di minoranza – una grave mancanza di rispetto istituzionale e un ulteriore segnale di una gestione amministrativa in affanno”.

Resta ora da vedere come il sindaco Donato replicherà alle accuse e se la riunione del Consiglio si trasformerà in un nuovo scontro politico, con il rischio di un clima sempre più teso tra le forze in campo.