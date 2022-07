Chiaravalle, un percorso storico dell’ultimo secolo nel libro di Giovanni Sestito

Il volume è stato presentato nel corso di una serata molto partecipata e ricca di interventi

Uomini e donne fanno la Storia che, pertanto, non va mai considerata come una entità astratta, lontana e fredda. La concretezza degli eventi che si snodano nel tempo si manifesta in passioni, fatica, impegno, legami familiari, relazioni sociali, tradizioni, folklore, volontà di fare, lavoro.

Di tutto questo racconta piacevolmente Giovanni Sestito nel suo libro “Chiaravalle Centrale: percorso storico dell’ultimo secolo narrato in versi”. Il corposo volume è stato presentato nel corso di una serata molto partecipata e ricca di interventi, con apprezzati intermezzi musicali e brevi reading letterari. Tante le testimonianze (riportate anche da figli e parenti) di sindaci, ex sindaci, imprenditori, storici, uomini di cultura, ottimamente moderati dalla brava giornalista Annamaria Colabraro.

Fatti e aneddoti che hanno accompagnato la memoria di una comunità che ha sempre contraddistinto se stessa per l’operosità dei propri cittadini. Sestito, non a caso, ha prodotto una poderosa ricerca su tutte quelle persone che, nel loro campo di attività, hanno lasciato un segno.

Presenze legate alle professioni, all’industria, alla politica. Prosa e poesia si intrecciano nel libro, con piena padronanza stilistica. Ulteriore qualità che va ascritta all’autore. Unanimi i commenti positivi per un’opera di pregevole fattura che non potrà, certamente, mancare nelle case di ogni chiaravallese… e non solo.