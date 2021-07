Chiaravalle, un’estate di eventi tra cultura e momenti aggregativi

Riunione della Consulta della Cultura per coordinare le iniziative programmate tra le associazioni e l’amministrazione comunale.

Musica, letteratura, teatro, momenti aggregativi e di socializzazione, dediche e intitolazioni. Non mancheranno gli eventi estivi a Chiaravalle Centrale, pur nell’ottica di mantenere sempre vigile l’attenzione sulle stringenti normative anti-Covid. Ne hanno discusso i componenti della Consulta della Cultura, nel corso di una riunione convocata presso il Polisportivo “Foresta” allo scopo di coordinare le iniziative programmate sul territorio e l’amministrazione comunale, rappresentata all’incontro dalla consigliera Pina Rizzo.

La stessa Consulta animerà direttamente alcune serate. In particolare, quella del 2 agosto con il concerto di musica classica del “Dinamicamente QuartedDuo” (alle ore 22, presso il teatro Impero), quella del 3 agosto con l’itinerario di riscoperta del borgo e l’incontro con la scrittrice Barbara Froio, quella del 10 agosto che avrà come protagonista il regista Gianluca Sia, quella del 13 agosto con la presentazione del romanzo di Giulia Fera “Storie interdette”, quella del 18 agosto per celebrare la figura del compianto Franco Candiloro nella storia del teatro chiaravallese e, infine, quella del 24 agosto per il ripristino dell’area verde intorno al laghetto collinare di località “Sambuco” che verrà intitolato all’ex assessore comunale Antonio Corrado (progetto sul quale si è fortemente impegnato il membro della Consulta della Cultura Paolo Macrì).

Ma già nel mese di luglio non mancheranno le iniziative culturali a Chiaravalle, promosse autonomamente dalle associazioni locali. Il 29, ad esempio, il centro “Foresta” ospiterà la scrittrice Vittoria Camobreco. Proprio il Polisportivo, con la gestione dei volontari Uildm, sarà particolarmente attivo, tra giochi, serate musicali, degustazioni e tanto divertimento.

In questi giorni sta riscuotendo particolare successo il torneo di pallavolo che vede sfidarsi ben otto squadre sul rettangolo verde del “Foresta”. E il 3 agosto, la stessa struttura polifunzionale ospiterà il recordman mondiale di apnea Homar Leuci, nel contesto di una manifestazione nella quale si parlerà anche di alimentazione ed etica nello sport.

Tante altre iniziative porteranno la firma dell’amministrazione comunale: dall’incontro con il professore Achille Salerno del 5 agosto, a Palazzo Staglianò, alla presentazione delle produzioni agricole “De.Co.” chiaravallesi di giorno 11. L’intero e vario programma verrà presentato nei prossimi giorni dall’assessore comunale Gianfranco Corrado.