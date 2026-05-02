Chiaravalle, verso le Comunali 2027, Saturno smonta la narrazione della maggioranza: “Il tavolo del centrodestra è saltato”

L’associazione presieduta da Saverio Barbieri: “Nessuna coalizione compatta, nessuna convergenza consolidata. La città non si racconta con schemi precostituiti”.

“Altro che centrodestra unito”. A poco più di un anno dalle elezioni comunali del 2027, la fotografia veicolata dalla maggioranza, che circola sulla stampa locale, rischia, secondo l’ASD Saturno, di essere “un fotomontaggio”. A sviluppare la pellicola in modo molto diverso è Saverio Barbieri, voce dell’associazione, che interviene per “ristabilire una lettura più corretta della situazione politica attuale”.

Il punto di partenza della replica è netto: la ricostruzione fornita “ad arte”, sostiene Barbieri, lascia intendere “l’esistenza di un percorso già avviato verso la costruzione di un centrodestra compatto”, ma “nei fatti” quel percorso “non trova riscontro nella realtà politica del territorio”.

Il cosiddetto “tavolo di centrodestra”, secondo l’associazione, non sarebbe mai realmente partito. “Non è mai realmente decollato ed è di fatto saltato”, spiega Barbieri, indicando come causa “impostazioni politiche non condivise da diverse forze civiche, moderate e partitiche presenti sul territorio”. Il deficit della maggioranza uscente, osserva, è stato di metodo prima ancora che di contenuti: “È mancato un reale confronto aperto e inclusivo capace di costruire un percorso comune”.

Nel mirino della replica finiscono anche i tentativi rimasti senza seguito. Saturno richiama in particolare le posizioni espresse da esponenti moderati come Vincenzo Fabiano, “che chiedevano un confronto più aperto e realmente inclusivo tra le varie sensibilità politiche cittadine”, e che però — è la lettura dell’associazione — “non hanno trovato alcun concreto sviluppo”.

Lo scenario che si profila, dunque, è per Barbieri molto diverso da quello prospettato sulla stampa. “Appare evidente che l’attuale maggioranza tenderà a ripresentarsi in maniera compatta”, afferma. È in questo quadro che si annida, secondo l’associazione, il rischio politico più serio: quello di vedere candidature messe in piedi senza un vero progetto, destinate a tradursi in “liste di presenza”, utili — sono parole di Barbieri — “più a garantire partecipazione numerica e qualche riempilista dell’ultima ora che a rappresentare una concreta proposta alternativa per la città”.

Da qui l’avvertimento ai cittadini contro le narrazioni semplificate: “Parlare oggi di una coalizione già compatta o di una convergenza politica consolidata attorno all’attuale amministrazione rischia di fornire ai cittadini una rappresentazione non corrispondente alla realtà dei fatti”.

L’associazione rivendica una rotta autonoma. ASD Saturno, assicura Barbieri, “continuerà a portare avanti un percorso serio, moderato e autonomo, fondato sul confronto delle idee, sulle competenze amministrative e sull’ascolto reale del territorio”, con un solo obiettivo dichiarato: contribuire al futuro della città “al di fuori di schemi politici precostituiti”.

Una linea che si traduce anche in una richiesta esplicita sul senso stesso dell’appuntamento elettorale. Le comunali del 2027, conclude Barbieri, “dovranno essere un momento di autentico confronto democratico e non il semplice risultato di alleanze costruite sulla base di logiche regionali già impostate, spesso lontane dalle reali esigenze e dinamiche della comunità locale”.