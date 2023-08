ChiaravalleArte: visita guidata con la professoressa Lara Caccia

Un’opportunità unica per capire e interpretare la ricchezza del Premio Nazionale di arte contemporanea a Chiaravalle Centrale

Chiaravalle Centrale si prepara ad accogliere gli appassionati d’arte per una visita guidata speciale alla mostra “ChiaravalleArte”, sotto la guida esperta della professoressa Lara Caccia. L’evento si terrà domani, 10 agosto, alle ore 18.30 nei locali del Liceo Scientifico di Piazza Calvario.

“ChiaravalleArte” ha già attirato l’attenzione di tantissimi visitatori e rappresenta, da due anni, un punto di riferimento nella scena artistica nazionale. La visita guidata sarà un’occasione unica per immergersi nelle opere in concorso, tutte di straordinario valore, diverse per stili e manifestazioni espressive, provenienti da tutta Italia.

La professoressa Caccia, storica e critica dell’arte, docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, farà da guida attraverso la variegata ricchezza interpretativa delle sale espositive. La visita includerà anche l’originale installazione multimediale dell’associazione Makròs, un esempio luminoso di come sperimentazione e creatività possano fondersi in maniera magistrale.

Un ulteriore punto di forza di “ChiaravalleArte” è la partecipazione attiva degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, che, sotto la guida della professoressa Caccia, sono diventati protagonisti del Premio con le loro opere.

L’iniziativa, peraltro, ha anche contribuito a mettere in luce le peculiarità di Chiaravalle Centrale, evidenziandone la vivacità culturale, l’ospitalità e il dinamismo.

La visita guidata di domani rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera approfondire la comprensione dell’arte contemporanea e della cultura che anima il Premio Nazionale di Chiaravalle.

La professoressa Lara Caccia, infaticabile, entusiasta e competente storica e critica dell’arte, saprà condurre i visitatori in un viaggio affascinante attraverso la creatività e l’innovazione.

ChiaravalleArte continua ad essere aperta e visitabile ogni giorno dalle 18 alle 23, offrendo a tutti la possibilità di scoprire e apprezzare il meglio dell’arte contemporanea italiana.