Chiarimenti sugli scarafaggi, e altro

Ho avuto un’interessante interlocuzione sugli scarafaggi, o blatte che dir si voglia. In poche parole, anche sulla disinfestazione ci sono complicate competenze, se il Comune di Soverato per la sua parte provvede alla pulizia, tanto da essere definito ufficialmente l’unico della Provincia a prendere gli opportuni provvedimenti contro insetti vari. Ne sono ben lieto, se è così, è mi complimento con l’Amministrazione.

Vero: ma come mai ci sono gli scarafaggi? I motivi, a quanto pare, sono due:

– i responsabili condominiali devono fare la loro parte, secondo norme e tecniche che, a quanto pare, non vengono sempre seguite e rispettate;

– l’ASP, prima responsabile, è in RITARDO, e, a sua volta, sostiene essere vittima di un RITARDO della Regione.

La Regione, come il solito dal 1970, mostra gravi difetti di funzionamento? Che novità! Ebbene, se è così, lo si dica a bocca aperta e senza riguardi per nessuno.

Io ce l’ho con la Regione e con il Comune? Macché, io faccio il mio dovere di cittadino, che è anche di segnalare quello che non va. Non è colpa mia se è a Soverato non c’è opposizione, e non si vede traccia di partiti politici, e mi tocca fare il supplente.

La Regione è muta, soprattutto in fatto di cultura. L’Amministrazione di Soverato, troppo abituata alle lodi, un poco si risente e un poco mi spiega le cose a titolo personale. Errore: le cose vanno spiegate pubblicamente, e in modo chiaro, e accessibile anche a un profano, quale io, in fatto d’insetti, sono.

Ulderico Nisticò