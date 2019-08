Chiarimenti sulla discarica abusiva a Santa Caterina dello Jonio

In merito alla nota apparsa questa mattina, con riferimento ai fenomeni di discarica abusiva riscontrati a ridosso dell’impianto di depurazione, il sindaco, e tutta l’amministrazione comunale, sono intervenuti nell’immediatezza per correggere lo stato di degrado dei luoghi attraverso un importante lavoro di bonifica.

Vorremmo ricordare, però, che l’amministrazione da me guidata, sin dal primo giorno, si è dimostrata sensibile a valori quali la salubrità dell’ambiente e il rispetto del territorio e lo testimoniano le partecipate giornate ecologiche di volontariato promosse nel corso di questi mesi.

Altresì, terremmo a precisare che quello di Santa Caterina dello Ionio, rappresenta, uno dei comuni fiore all’occhiello, anche, nella gestione delle questioni amministrative. Quotidianamente, la squadra di governo è attenta a risolvere le criticità che interessano il territorio comunale ed è impegnata in un lavoro di monitoraggio continuo (per quanto attiene le nostre competenze) per la garanzia dei servizi primari come l’approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei rifiuti solido-urbani.

Ci meraviglia e ci dispiace che il vice presidente Nazionale di Codacons, Francesco Di Lieto, abbia ritenuto opportuno apparire sulla stampa in maniera allarmistica, fornendo un’immagine difforme dalla realtà, piuttosto che confrontarsi dapprima con il nostro Comune, segnalando l’annoso problema in chiave collaborativa.

Si è preferito, così, fare propaganda politica.

Per questo motivo, non accettiamo lezioni da nessuno.

Siamo persone serie. Abbiamo a cuore i problemi del nostro paese e lavoriamo per risolverli.

Soprattutto in estate quando le esigenze della comunità aumentano e i servizi diventano più difficili da gestire.

La comunità turistica e non, ne è consapevole e colgo l’occasione per ringraziarli per gli attestati di stima che giornalmente riceviamo.

Francesco Severino, sindaco

