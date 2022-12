Chiedo gli atti sui Bronzi

Due premesse: la prima che, per ora, lo annunzio, poi, nelle forme dovute, formalmente chiederò l’accesso agli atti sui Bronzi. È 31 dicembre, e troverei gli uffici chiusi… Ma il 2 gennaio…

La seconda: sono certissimo che tutti, ma proprio tutti siano stati più onesti di Aristide, Fabrizio, Curio Dentato e dei tre vecchioni di Purg. XVI, eccetera. Del resto, io non faccio l’investigatore, e, nel caso, ci pensi chi di dovere. Ma, ripeto, per me sono stati correttissimi tutti quelli che hanno avuto a che fare con i Bronzi nell’anno 2022.

Ma siamo al 31 dicembre 2022, ore 07: e mi pare difficile che si faccia in 18 ore quello che non si è fatto in 365 giorni.

Ribadito per la terza volta che nessuno ha commesso il benché minimo reato, sono però parimenti nel dubbio che siano stati spesi i tre milioni (3.000.000) di euro stanziati per i festeggiamenti eccetera.

Di tanto in tanto, infatti, ho sentito e letto di un paio di concerti, una tragedia greca, un non so che a colori in Roma, qualche sparuto convegno… Qualche cosetta mi sarà sfuggita, però non posso credere che questa roba da poco sia costata tre milioni.

E siccome ripeto per la quarta volta che nessuno ha rubato niente, forse i soldi dei Bronzi hanno fatto la fine dei soldi della Regione Calabria e dintorni dal 1970: sono rimasti non spesi in una robusta percentuale. Se erano europei, la prossima settimana andranno in Slovacchia o in Danimarca o a Milano.

E io, mentre ammiro incondizionatamente Guido da Castello di cui sopra eccetera, dichiaro che non spendere i soldi mi fa irritare più che rubarli! Ecco perché voglio l’accesso agli atti.

Intanto trascorse il 2022, e nessun calabrese ha visto migliorare la generalmente scarsissima conoscenza del periodo magnogreco (VIII-IV secolo a.C.); e sarei curioso di sapere quanti forestieri sono venuti in Calabria a tale scopo.

E già, ragazzi. Se io volessi mettere assieme una squadra di calcio, mi servirebbero undici giocatori eccetera, e poi anche dei soldi. La Calabria ha messo i soldi (o così pare), ma le sono mancati portiere, terzini, mediani, attaccanti, riserve… E abbiamo perso la partita, anzi non l’abbiamo manco iniziata.

E siccome finora non mi ha risposto nessuno, chiederò gli atti.

Ulderico Nisticò