Chiude con una vittoria per tre a zero la stagione del Volley Soverato

Si chiude con una bella vittoria per tre a zero la stagione del Volley Soverato. Tre punti contro la Hermaea Olbia al Pala Scoppa che mettono il sigillo ad un campionato di assoluto valore per la squadra guidata da coach Luca Chiappini. Ancora una volta ha vinto il progetto, la tenacia e la determinazione del presidente Matozzo che con la sua società ha conquistato una salvezza meritata.

Un gruppo forte, coeso, che ha sempre lottato in questa stagione conquistando risultati importanti. Bravi tutti! Per quel che riguarda la gara contro le sarde, la squadra di Chiappini scende in campo con Malinov e Korhonen a formare la diagonale, al centro Cecchi e Gaia Tolotti, in banda la statunitense Schwan con capitan Giugovaz, libero Ferrario. Rispondono le ospiti con Bridi in regia e Fontemaggi opposto, al centro Tajé con Ganner, schiacciatrici sono Bulaich e Miiler con libero Alice Barbagallo. Inizia il match con Soverato avanti 9-6 e primo time out della gara per Olbia; allungano sul 14-10 le locali che cercano subito di dare un’impronta precisa alla loro partita.

Spingono le ragazze di Chiappini e chiudono il parziale 25/16. Continua a giocare bene la squadra di casa che nel secondo gioco che vede il punteggio di 9-9. È avanti di una lunghezza la squadra calabrese 15-14, e nella parte finale del set con un break importante riesce a guadagnare un buon margine di vantaggio e vincere meritatamente il set 25/19. Anche nel corso del terzo set parte bene il Soverato che conduce 6-2 con Olbia che sembra fare fatica a restare dietro le avversarie. Cecchi e compagne allungano sul 12-5 con le ospiti che sembrano non riuscire ad opporre resistenza.

Il parziale prosegue con Korhonen e compagne che spingono forte andando a vincere il set 25/13 con ace di Zuliani. Alla fine esplode la gioia al Pala Scoppa per un campionato che ha visto protagoniste le “cavallucce marine”. Ancora una volta un plauso a tutti quanti per questa splendida stagione.

Luca Chiappini:” Chiudiamo una bella stagione con una partita giocata molto bene. Non era facile perché Olbia è una squadra con giocatrici importanti. Davanti al nostro pubblico ci tenevamo a chiudete in bellezza e penso che le ragazze abbiano meritato questo successo”.

Volley Soverato 3

Hermaea Olbia 0

Parziali set: 25/16; 25/19; 25/13

VOLLEY SOVERATO: Malinov 2, Schwan 16, Cecchi 14, Ferrario (L), Giambanco ne, Cherepova ne, Giugovaz 8, Zuliani 1, Salviato, Korhonen 14, Tolotti 2, Barbaro. Coach: Luca Chiappini

HERMAEA OLBIA: Messaggi 4, Fontemaggi 1, Miiler 7, Ganner 4, Diagne, Bulaich 11, Bridi 3, Bresciani, Tajé 6, Barbagallo (L), Schiró. Coach: Dino Guadalupi

ARBITRI: Capolongo Antonio – Stancati Walter

DURATA SET: 21′, 23′, 21′. Tot 1h05′