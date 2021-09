Chiusa a Squillace la strada provinciale 53 “Madonna del Ponte”

Interruzione del traffico veicolare sulla strada provinciale 53 “Madonna del Ponte”, tra il santuario e l’ingresso di Squillace. L’ha disposta il sindaco di Squillace Pasquale Muccari, che oggi ha firmato la relativa ordinanza, la n. 197.

«Vista la criticità rilevata lungo la provinciale 53, considerato che l’amministrazione squillacese sta eseguendo un intervento di urgenza al fine di ripristinare le normali condizioni stradali e consentire, quindi, il ripristino del traffico veicolare – scrive Muccari – si ordina, in via cautelativa, fino al ripristino a regola d’arte e messa in sicurezza della rete stradale, l’interruzione del traffico veicolare, indicando come percorso alternativo la provinciale 162/2».

Il sindaco ha ravvisato la necessità, in via precauzionale, di interrompere il traffico veicolare lungo la provinciale 53, in attesa del sopralluogo e degli eventuali provvedimenti da parte dell’amministrazione provinciale di Catanzaro, che è proprietaria della stessa strada.

Sul posto stamane ha operato una ditta per la riparazione di una condotta idrica comunale che si trova lungo il percorso della strada. La polizia locale ha provveduto al transennamento degli accessi al tratto interessato dell’arteria.

