Chiusa dalla polizia locale una macelleria, non era in regola con le autorizzazioni

Gli agenti della polizia locale di Vibo hanno ispezionato una macelleria nel territorio di Vibo Marina. Dal controllo è emerso che il titolare non era in regola con le dovute autorizzazioni.

Pertanto il responsabile è stato multato con una sanzione amministrativa di 5.164 euro oltre alla sospensione immediata dell’attività di vendita.

Le procedure autorizzative previste dal legislatore per il comparto alimentare sono molto rigide in quanto strumento essenziale per la prevenzione di possibili rischi alimentari. Ulteriori verifiche sono in corso all’interno di altri esercizi commerciali.