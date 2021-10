Chiuso al traffico il cavalcavia di Squillace Lido-Copanello

Interdizione del traffico veicolare e pedonale sul cavalcavia che collega Squillace Lido e la strada 106 ionica vecchio tracciato, a Copanello. La decisione arriva con ordinanza del sindaco Pasquale Muccari, in seguito alla relazione di servizio stilata dagli uomini della polizia locale.

Una relazione che evidenzia la grave criticità rilevata lungo il tracciato, per cui esiste un concreto pericolo sia per il traffico veicolare che pedonale. Il sindaco Muccari, quindi, ravvisa la necessità di interrompere, in via precauzionale, il transito lungo il ponte sull’Alessi, in attesa del sopralluogo tecnico e di eventuali provvedimenti da parte dell’amministrazione locale.

Resta da stabilire chi dovrà metter mano all’infrastruttura, vista che vi sono delle perplessità in merito alla proprietà del cavalcavia: è comunale o provinciale? La strada era stata inaugurata dalla Provincia, in pompa magna, nel 2010, dopo un dibattito durato almeno trent’anni. Ora occorre intervenire con urgenza per la messa in sicurezza.

Carmela Commodaro – S1TV