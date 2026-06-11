Chiusura della Delegazione comunale di Satriano Marina: grave disagio per i cittadini e assenza di programmazione

Il gruppo consiliare “Satriano al Centro” esprime forte preoccupazione per la chiusura della Delegazione comunale di Satriano Marina, disposta per consentire i lavori di demolizione e ricostruzione dell’immobile, senza che sia stata preventivamente individuata una sede sostitutiva adeguata a garantire la continuità dei servizi sul territorio.

Non si tratta, infatti, di una situazione improvvisa o imprevedibile. L’intervento sull’immobile era noto da tempo e, proprio per questo, sarebbe stato doveroso predisporre con anticipo una soluzione alternativa, evitando di scaricare ancora una volta sui cittadini le conseguenze di una evidente carenza di programmazione.

Dall’avviso diffuso dall’Amministrazione si apprende invece che, nell’immediato, i servizi saranno trasferiti presso la sede municipale del centro storico e solo successivamente si procederà all’individuazione di una struttura temporanea sostitutiva.

Una decisione che appare tardiva e insufficiente e che rischia di provocare pesanti disagi alla popolazione di Satriano Marina, soprattutto alle persone anziane, ai cittadini con difficoltà negli spostamenti e a quanti quotidianamente si rivolgono agli uffici comunali per pratiche e servizi essenziali.

È proprio questo l’aspetto più grave della vicenda: i cittadini si troveranno privati di un presidio amministrativo fondamentale senza che sia stata garantita, per tempo, una valida alternativa.

In un territorio come quello di Satriano Marina, la presenza dei servizi comunali rappresenta un punto di riferimento concreto per la comunità, e la sua improvvisa sospensione, senza un’adeguata organizzazione preventiva, non può essere considerata una scelta accettabile.

Non può neppure essere invocata come giustificazione la recente tornata elettorale. Le elezioni si sono concluse con la riconferma dell’Amministrazione uscente e, dunque, vi era piena continuità politica e amministrativa per affrontare con tempestività una questione già nota da mesi. Proprio questa continuità rende ancora più incomprensibile il fatto che si sia arrivati alla chiusura della Delegazione senza una sede sostitutiva già pronta.

Al di là degli annunci e delle rivendicazioni pubbliche, l’efficienza di un’Amministrazione si misura sulla capacità di prevenire i problemi e di organizzare per tempo i servizi essenziali. Se su altre questioni si è scelto di intervenire con rapidità, in questo caso si è invece lasciato che una situazione ampiamente prevedibile si trasformasse in un serio disagio per i cittadini.

Per queste ragioni, il gruppo consiliare “Satriano al Centro” ritiene necessario che l’Amministrazione intervenga con tempestività per colmare una carenza organizzativa che avrebbe potuto essere evitata. Continueremo a seguire con attenzione questa vicenda, chiedendo l’immediata individuazione di una sede temporanea adeguata, tempi certi e soluzioni concrete, affinché i cittadini di Satriano Marina non siano costretti a subire ulteriori disagi per effetto di una programmazione non sufficientemente puntuale.