Chiusura di alcuni plessi scolastici a Catanzaro per venerdì 24 aprile per lavori Sorical sull’acquedotto

L’Amministrazione comunale di Catanzaro informa la cittadinanza che, con ordinanza firmata dal sindaco, è stata disposta la chiusura di alcuni plessi scolastici per la giornata di venerdì 24 aprile 2026.
Il provvedimento si è reso necessario a seguito della sospensione del servizio idrico, dovuta a interventi programmati di manutenzione straordinaria sull’acquedotto da parte di Sorical S.p.A., lungo la linea Quartieri Bassi – Partitore Giulivetto verso Catanzaro Sala.
Di seguito l’elenco delle scuole interessate:
Convitto Nazionale “Galluppi”
Piano Casa – Scuola dell’infanzia, via Mattia Preti Piano Casa – Scuola primaria, via U. Boccioni
Istituto Comprensivo CZ Sala S. Maria – plessi Milani/Preti
Scuola dell’infanzia Santo Janni – contrada Santo Janni, 68
Scuola dell’infanzia Samà – via D.M. Pistoia
Scuola dell’infanzia Campagnella – via L. Da Vinci
Scuola dell’infanzia Sant’Anna – via Fiume Mesima Scuola dell’infanzia Cava – via Ancinale
Scuola primaria Cava – via Ancinale Scuola primaria Fiume Neto – via Fiume Neto, 31
Scuola primaria Samà – via Domenico Marincola Pistoia
Scuola primaria Campagnella – via L. Da Vinci
Scuola primaria Sant’Anna – via Fiume Mesima
Scuola secondaria di I grado – traversa degli Angioini
Scuola dell’infanzia “Via XXVIII Ottobre” – via Monsignor Apa
Scuola secondaria di I grado, plesso “Mattia Preti” – via S. Michele
Istituti provinciali
Plessi Ferraris e Maresca dell’IIS “Grimaldi-Pacioli-Petrucci-Ferraris-Maresca”