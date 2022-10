Chiusura per lavori della rampa in uscita svincolo di Squillace della nuova Statale 106

Anas (Società del Gruppo FS Italiane) ha programmato gli interventi -previsti nell’ambito dell’Accordo Quadro quadriennale – per il ripristino della pavimentazione sulla strada statale 106 Var/A ‘di Catanzaro Lido’, in provincia di Catanzaro.

Nel dettaglio, per consentire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza, a partire da lunedì 17 e fino al 21 ottobre 2022, si rende necessario provvedere alla chiusura al traffico della rampa in uscita dello svincolo di Squillace.

Il traffico veicolare potrà usufruire del percorso alternativo lungo la su SS 106 Var/Ain direzione Reggio Calabria, con inversione di marcia al km 0,000 (località Copanello) e prosecuzione lungo la vecchia sede della statale 106.

Lungo la SS106 Var/A, a partire da lunedì e fino al 21 ottobre, sarà inoltre in vigore la chiusura della rampa in ingresso dello svincolo di Squillace.

Il traffico veicolare potrà usufruire del percorso alternativo lungo la SP 165/2, con proseguimento lungo la vecchia sede della statale 106.

Inoltre, per l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione, sarà in vigore la chiusura della rampa di ingresso dello svincolo di Germaneto – in direzione Taranto. Il traffico veicolare potrà usufruire del percorso alternativo su lungo la SS 106 Var/A in direzione Reggio Calabria, con inversione di marcia nei pressi dello svincolo di Borgia.

Infine, lungo la SS 106 Var/ A, sarà in vigore la chiusura della rampa in uscita dello svincolo di Germaneto, effettuando una inversione di marcia presso lo svincolo di Santa Maria.