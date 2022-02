L’A.S.D. Nausicaa comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Christian Castanò.

Castanò, calcettista di grande esperienza e qualità, si appresta a questo nuovo incarico in un ambiente che conosce molto bene, avendo militato negli ultimi anni proprio nei Rossoblù.

Tutta la famiglia Nausicaa vuole dunque ringraziare Mister Castanò per aver accettato senza esitazione, facendogli anche un grandissimo in bocca al lupo per il cammino che sta intraprendendo.