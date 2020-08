L’ex attaccante è in Calabria. Sul Instagram sta pubblicando “storie” per i suoi 2,5 milioni di follower, in cui pubblicizza le «splendide» acque reggine

“Christian Vieri è in vacanze a Palmi. Il bomberone di Inter, Milan, Juventus, Valencia e nazionale, si trova in Calabria, al mare. Su Instagram in queste ore ha pubblicato due storie in cui – forse non proprio involontariamente – pubblicizza il mare di Palmi, al quale da «voto 10, spettacolare».”