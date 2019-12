Christmas Show: grande successo per l’Istituto Coreutico Musicale di Catanzaro Lido

Si è concluso con un grande successo il primo evento che dà il via ai festeggiamenti per il ventesimo anniversario dell’Istituto Coreutico Musicale di Catanzaro Lido.

I giovani talenti si sono cimentati in un originale show natalizio dando prova delle loro capacità e dimostrando, in una sala gremita di pubblico, i frutti derivati dal lavoro di questi primi mesi di scuola.

Brillanti, armoniose e coinvolgenti le esibizioni degli allievi dei corsi pomeridiani di Musical, Canto e Danza che l’Istituto propone ai ragazzi esterni alla scuola.

Grande successo anche per la sfilata Ottica Perri di Catanzaro Lido: bambini e ragazzi hanno percorso la passerella indossando occhiali briosi e pieni di stile.

Doveroso ringraziare anche gli altri sponsor che hanno contribuito a promuovere l’evento: Abbigliamento Tuc Tuc di Catanzaro Lido, Beauty Lab di Catanzaro Lido, Primigi di Catanzaro Lido, Dimensione Donna di Catanzaro Lido, GioGroup di Montepaone Lido, Emporio La Cascina di Davoli Marina, Centro Veterinario Sirio di Soverato, Il Re della Frutta di Catanzaro Lido e Bar Centrale di Catanzaro Lido.

Lo spettacolo si è concluso con un piccolo musical che celebra i 20 anni della scuola, dando così inizio ad una serie di eventi che si terranno durante quest’anno scolastico.

Primo in Italia e nato nel 1999, il Liceo Coreutico Musicale ha sfornato un gran numero di talenti superando di volta in volta mille ostacoli grazie alla tenacia e alla forza di volontà della direttrice Raffaella Campagna.

Questo importante anniversario cade proprio in concomitanza con una grande novità: la scuola media ad indirizzo coreutico e musicale, la prima scuola in Italia nata proprio per garantire ai ragazzi che vogliono entrare nel mondo dello spettacolo o della musica con una preparazione solida sia nelle materie culturali che artistiche fin dalla più giovane età.