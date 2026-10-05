«Ci vuole visione, non per forza vista»: l’autoironia vincente di Satriano in Vista

C’è chi per guardare il mondo usa gli occhi e chi, invece, usa il cuore, la passione e la creatività. Quest’ultima è la strada scelta da Teo Ferraro e da suo fratello Alessio Carmine Ferraro due giovani di Satriano che nel corso degli anni si sono ritrovati ad affrontare la condizione di ipovisione.

Una sfida che molti avrebbero vissuto come un limite insormontabile, ma che per Teo e Alessio è diventata il trampolino di lancio per un progetto straordinario. Il 19 ottobre 2025 nasceva infatti la pagina Facebook Satriano in Vista, seguita poco dopo dal profilo Instagram @satrianoinvista.

Un nome scelto non a caso, ma con una forte dose di ironia, per giocare sia sulla propria condizione visiva sia sul profondo desiderio di mettere sotto i riflettori il proprio splendido paese.

A supportare i due fratelli in questa avventura c’è il cugino, Alex Gerardo Procopio, affettuosamente ribattezzato l’“admin” del progetto. È lui a gestire operativamente le pubblicazioni e gli aspetti tecnici della community per ragioni di comodità logistica. Quello che era iniziato quasi come un gioco digitale, nel giro di pochissimi mesi si è trasformato in un fenomeno sociale incredibile.

Oggi, mentre il progetto si appresta a festeggiare il suo primo anno di attività, i numeri e le interazioni hanno superato ogni aspettativa: visualizzazioni continue e messaggi di affetto arrivano da ogni angolo del pianeta.

La pagina è diventata una vera e propria calamita soprattutto per i tantissimi migranti satrianesi sparsi per il mondo, che attraverso i contenuti pubblicati riescono a ritrovare il profumo di casa, ringraziando la redazione con commenti colmi di nostalgia e passione.

L’intento del progetto è racchiuso perfettamente nel suo sottotitolo ufficiale: “Raccontare, condividere e valorizzare il nostro paese”. Non si tratta solo di una vetrina di foto, video, storie o articoli curati dai fondatori. Satriano in Vista punta a essere una vera community social partecipativa, un punto di ritrovo virtuale in cui chiunque – residente, turista o cittadino lontano – può inviare i propri scatti e i propri ricordi per vederli condivisi e celebrati.

L’autonomia e la determinazione di Teo e Alessio hanno dimostrato che l’ipovisione non toglie nulla alla capacità di fare cultura e aggregazione. Nel corso di questo anno di successi, il progetto ha catturato l’interesse delle radio locali, che hanno ospitato i due fratelli per dare voce alla loro storia.

Il culmine di questo percorso si è tenuto lo scorso luglio, quando nel teatro comunale di Satriano ha preso vita l’evento “Musica in Vista”. Una serata speciale che ha visto alternarsi sul palco i giovani talenti del territorio, ma che ha soprattutto aperto un importante dibattito sul tema dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Il risultato? Un teatro completamente sold-out e una comunità profondamente emozionata e unita.

Il viaggio di Teo, Alessio e Alex è solo all’inizio. L’invito per tutti i lettori è quello di unirsi a questa grande famiglia digitale: cercate e seguite Satriano in Vista sia su Facebook che su Instagram per non perdervi i prossimi scorci e le prossime iniziative. Perché, in fondo, questa avventura ci insegna la lezione più grande, dimostrando a tutti che i limiti sono solo un’illusione. Occhio a non perderveli di vista!