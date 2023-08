 Ciao Martina, il tuo dolce sorriso è volato in cielo

Non credevamo potesse accadere ma il destino ha colpito senza alcuna pietà, così crudele davanti agli occhi di chi non si è arreso e ha dato tutti i suoi respiri per cercare di salvarti la vita.

In quegli attimi ogni speranza è poi crollata addosso, ed è arrivato il peggio tra le lacrime e lo sgomento, quando una triste verità continua a farci piangere senza mai fine.

Sei volata in cielo troppo presto, le carezze che ci hai donato con la tua innocenza di piccola donna resteranno impresse come germogli da donare al vento.

Indimenticabile la poesia di giorni vissuti con Mamma Mary, Papà Rocco e il tuo fratellino Francesco che resterà sempre al tuo fianco come fatto fino all’ ultimo istante.

Noi amici, parenti e chiunque ti abbia conosciuto, potremo raccontare di un Angelo donato al mondo da chi adesso riceve tutte le nostre preghiere per illuminarti in un viaggio verso il cielo immenso che hai dipinto sulla terra. Addio Martina

John Nistico e Valentina Vono