Ciccio Severino riconfermato sindaco di Santa Caterina dello Ionio

Il Comune di Santa Caterina dello Ionio sarà capitanato ancora da Ciccio Severino che in questi anni ha dimostrato di saper amministrare con competenza e grande determinazione il paesino ionico nel raggiungimento di importanti obbiettivi.

A correre in questa tornata elettorale, si era presentata una sola lista e questo è stato un forte segnale con il quale i cittadini indirettamente avevano già riconosciuto il grande lavoro svolto dall’amministrazione uscente.

A scrutinio ultimato, al termine della consueta adunanza dei presidenti di seggio, Severino, è stato proclamato sindaco del paese di fronte al popolo accorso nel palazzo comunale e si è lasciato alle prime dichiarazioni:

“Un risultato plebiscitario ci conferma alla guida di questo paese. Essendosi recati alle urne 1202 cittadini, è stata scritta una bella pagina di democrazia. Sono molto contento per questo dato straordinario che riconosce l’impegno messo in campo in questi anni ed il lavoro di una squadra amministrativa coesa e granitica.”

“Con i nuovi innesti, che, insieme ai consiglieri uscenti, rappresentano il nostro grande investimento per il futuro, continuerò ad essere il sindaco di tutti – ha concluso Severino – Lascio ogni attacco alle spalle e tendo la mano a chiunque per unire ancora di più le forze e lavorare insieme per lo sviluppo di Santa Caterina. Remare in un’unica direzione è la base per centrare ancora obbiettivi virtuosi. Ogni opera da noi progettata e realizzata in questi anni, infatti, è pensata concretamente per perseguire la nostra idea di futuro. Sono a disposizione di TUTTI. Non servono guerre e rancori. Serve AGIRE INSIEME con consapevolezza e fiducia.”

Al termine, foto di rito con i cittadini al tavolo della torta composta da un grande faro che, per usare le parole del neo eletto sindaco, illuminerà ancora Santa Caterina dello Ionio.