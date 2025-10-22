Ciclista muore sulla Statale 18: scontro fatale con un’auto

Ancora un tragico incidente sulle strade del Tirreno cosentino. Un ciclista è morto nella serata di martedì, poco dopo le 21, in un violento impatto con un’automobile a Scalea.

Lo scontro è avvenuto lungo la statale 18, nei pressi del depuratore comunale. La vittima è un uomo di origine romena che viaggiava in sella alla sua bicicletta. Secondo le prime informazioni, il ciclista si sarebbe scontrato con una Fiat Panda.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati effettuati dalle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

L’ennesima tragedia che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nella zona.