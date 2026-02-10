“Ciclone di Solidarietà” – Catanzaro si mobilita per i commercianti colpiti dal maltempo

Un grande evento di spettacolo, musica e sport per tendere la mano a chi ha perso tanto. Nasce con questo spirito, “Ciclone di Solidarietà“, l’iniziativa di raccolta fondi promossa per sostenere le attività commerciali del quartiere marinaro di Catanzaro duramente colpite dalla furia del ciclone Harry.

I dettagli della manifestazione, che trasformerà il lungomare in un palcoscenico di generosità il prossimo 15 febbraio, saranno illustrati durante la conferenza stampa che si terrà domani, mercoledì 11 febbraio, alle ore 11.00, al Best Western Hotel Perla del Porto.

Alla conferenza stampa saranno presenti gli organizzatori, i rappresentanti istituzionali e alcuni degli artisti che hanno aderito al progetto.

Interverranno: Donatella Monteverdi e Giuliana Furrer, rispettivamente assessore Cultura e Attività Economiche del Comune di Catanzaro; Concetta Froio, rappresentante commercianti; Maurizio Infusino, presentatore evento e Gianfranco Caroleo della GDL Produzioni.