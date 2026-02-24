“Ciclone di Solidarietà”: oltre 60 kg di morzello donati per raccolta fondi a favore dei commercianti colpiti da Harry

L’Antica Congrega Tre Colli ringrazia i produttori.

Un vortice di generosità ha animato domenica scorsa, 22 febbraio, il Lungomare della città di Catanzaro. La manifestazione benefica “Ciclone di Solidarietà”, organizzata dal Comune di Catanzaro in collaborazione con G.D.L. Produzioni Artistiche Musicali e Gualtieri Raffaele Clima, ha avuto la nobile causa di raccogliere fondi per le attività commerciali devastate dal Ciclone Harry.

Tra vari momenti di intrattenimento, anche musicale, non poteva mancare il principe della tradizione gastronomica catanzarese: l’Illustrissimo “morzello”, rigorosamente servito nella sua “pitta” a forma di ciambella, bagnato da un immancabile bicchiere di vino rosso. Quindi, la generosità ha mosso la sensibilità di tanti produttori, sia di morzello, che del suddetto pane tipico “pitta”.

Per l’evento benefico, le aziende produttrici hanno cucinato e donato oltre 60 kg di morzello, accompagnati da circa 90 “pitte” tipiche. Un gesto concreto di vera solidarietà, su richiesta effettuata dall’associazione “Antica Congrega Tre Colli” di Catanzaro, la quale ha agito da tramite per questo evento solidale.

A distribuire il prelibato piatto tipico al pubblico sono state le instancabili quanto generose Lady Chef dell’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi: Anita Ferragina, Valentina Amato e Rosetta Petruzza.

Pertanto, l’Antica Congrega Tre Colli, in persona del suo Presidente Francesco Bianco, esprime la più sincera gratitudine alle lady Chef e a tutti i produttori che hanno reso possibile questa rete di sostegno e di generosa cooperazione.

Questi i produttori: Trattoria Talerico, Ristorante Antico Pozzo, Scamar srl, Ristorante Vecchia Catanzaro, Macelleria Tarantino, Macelleria Deliziose Golosità, Macelleria Raione, Macelleria Carè, Manfredi Gusto, Il Piatto Giusto Lab & Store, Azienda Agricola Pullano, Panificio Boccuto, Panificio Tassone, Panificio La Spiga, Pacileo Packaging, Grafiche Simone. Tutti uniti per una sola causa, che dimostra come Catanzaro può rialzarsi più forte di un ciclone.