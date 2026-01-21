Ciclone “Harry”, la Calabria Ionica sferzata nella notte dal maltempo: Catanzaro Lido sott’acqua

La furia del ciclone mediterraneo Harry si è abbattuta con violenza inaudita sulla Calabria ionica. Una notte di paura e danni quella appena trascorsa, caratterizzata da piogge torrenziali, raffiche di vento proibitive e, soprattutto, una mareggiata eccezionale che ha trasformato il litorale catanzarese in uno scenario spettrale.

​L’assalto del mare a Catanzaro Lido

​Il cuore dell’emergenza si è concentrato a Catanzaro Lido. Durante la notte, la forza del moto ondoso ha superato ogni barriera protettiva: onde altissime hanno letteralmente scavalcato il muraglione del lungomare, riversando tonnellate di acqua, detriti e sabbia sulla sede stradale.

​La situazione della viabilità è apparsa subito critica, con diverse arterie allagate e impraticabili. Per garantire l’incolumità dei cittadini e prevenire incidenti, il Sindaco ha firmato d’urgenza una serie di ordinanze restrittive, imponendo il divieto assoluto di circolazione lungo tutto il tratto costiero interessato e la chiusura di attività e spazi pubblici a rischio.

​Vigilanza massima e danni

​Mentre la macchina dei soccorsi e della Protezione Civile è al lavoro per monitorare la tenuta delle infrastrutture, si contano i primi danni agli arredi urbani e ai dehors degli stabilimenti balneari, messi a dura prova dalla pressione del mare impetuoso.

​”La priorità assoluta è la sicurezza della popolazione,” fanno sapere dalle autorità locali. “Invitiamo tutti i cittadini a non avvicinarsi al litorale e a rispettare i blocchi stradali.”

​Il contrasto: Soverato regge l’urto

​Nonostante la vastità della perturbazione che sta colpendo gran parte della regione, il quadro appare differente a pochi chilometri di distanza.

A Soverato, la “Perla dello Ionio”, non si registrano al momento particolari criticità: sebbene il vento e la pioggia siano presenti, la costa ha retto l’impatto senza le scene di allagamento viste nel capoluogo.

​Nelle prossime ore si attende un’evoluzione del quadro meteorologico, con la speranza che la pressione del ciclone Harry possa allentare la presa sulla costa ionica.