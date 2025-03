Cielo illuminato da una spirale di luce blu: avvistamenti in molte regioni italiane

Un avvistamento tanto insolito quanto affascinante ha catturato l’attenzione di numerosi osservatori nella notte nei cieli del Nord Italia. Una spirale luminosa, di un’intensità tale da essere vista distintamente in diverse regioni, tra cui Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha suscitato stupore e curiosità.

Il fenomeno, visibile anche in altre aree settentrionali del Paese, ha rapidamente scatenato una vera e propria ondata di segnalazioni sui social network. Molti utenti, increduli di fronte allo spettacolo celeste, hanno condiviso immagini e video dell’evento, alimentando il dibattito su possibili spiegazioni.

Nonostante l’effetto visivo straordinario e quasi surreale, non si tratta di un fenomeno di origine extraterrestre, ma di un evento del tutto terrestre e riconducibile all’attività aerospaziale. In particolare, l’avvistamento è legato ai lanci spaziali effettuati da SpaceX, l’azienda aerospaziale di Elon Musk.

Più nello specifico, la spirale luminosa sarebbe stata causata dall’emissione di carburante proveniente dal motore del secondo stadio di un razzo Falcon 9.

Una volta rilasciato nello spazio, a determinate altitudini e condizioni atmosferiche, il carburante si congela e, intercettando la luce solare, si illumina, creando l’iconica forma a spirale che ha lasciato a bocca aperta migliaia di spettatori.

Questo tipo di fenomeno non è nuovo e si è già verificato in passato in diverse parti del mondo, specialmente in occasione dei lanci spaziali programmati.

Tuttavia, la sua comparsa nei cieli italiani ha suscitato grande interesse e curiosità, offrendo uno spettacolo mozzafiato che, per alcuni istanti, ha fatto pensare a qualcosa di misterioso e sconosciuto. (Fanpage.it)