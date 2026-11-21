Il cinema come strumento per conoscere, interrogarsi e sviluppare una maggiore consapevolezza sulle sfide ambientali del nostro tempo. È questo il filo conduttore del Magna Graecia Experience, la rassegna ideata da Alessandro e Gianvito Casadonte, che ha fatto tappa per tre mattinate al Teatro Comunale di Soverato coinvolgendo gli studenti degli istituti scolastici del territorio in un percorso di visioni e incontri dedicato quest’anno al cambiamento climatico.

Un progetto – sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Calabria Film Commission e dal Comune di Soverato – che, giunto alla quinta edizione, rinnova la propria vocazione formativa, offrendo ai ragazzi occasioni di confronto con addetti ai lavori e rappresentanti della società civile, comprendendo quanto anche i comportamenti quotidiani possano contribuire alla tutela del Pianeta. In sala centinaia di studenti di diversi istituti: IC Soverato, IIS “Guarasci-Calabretta”, ITT “G. Malafarina”, Istituto “Maria Ausiliatrice” e Scuola Don Bosco.

Ad aprire il programma è stato La vita va così, il film diretto da Riccardo Milani, che ha catturato l’attenzione degli studenti alternando momenti di divertimento a spunti di riflessione. Una storia vera che invita a interrogarsi sul valore delle proprie radici e sull’attaccamento alla terra anche di fronte ai colossi dell’economia.

Al termine della proiezione, il confronto con il presidente dell’associazione Vitambiente, Pietro Marino, che ha sottolineato “l’importanza di iniziative come il Magna Graecia Experience per avvicinare i giovani alle tematiche ambientali. Dalla raccolta differenziata alla salvaguardia degli ecosistemi, fino alla valorizzazione delle bellezze del proprio territorio, tutti possiamo fare la nostra parte per custodire il nostro patrimonio naturale”.

La seconda giornata ha proposto la visione di Greta e le favole vere, film di Berardo Carboni ispirato alla vicenda di Greta Thunberg e al movimento internazionale nato dalla sua mobilitazione per il clima. Un racconto che stimola lo sguardo critico, invita a non restare indifferenti e arricchisce il percorso di crescita degli studenti.

Particolarmente significativo il riscontro delle insegnanti, che hanno riconosciuto il valore dell’esperienza cinematografica come strumento utile ad avvicinare i ragazzi alle questioni del presente e del futuro, favorendo un apprendimento che passa anche attraverso le emozioni.

Il terzo appuntamento ha riportato l’attenzione su una delle figure più importanti dell’ambientalismo italiano, il fondatore del WWF Italia, attraverso la proiezione del documentario Fulco Pratesi. Nel nome della natura, diretto da Claudia Giammatteo. A dialogare con gli studenti è stato Alfonso Pappalardo, delegato regionale WWF Calabria, che ha ripercorso il valore di un impegno sintetizzato in un messaggio da consegnare alle nuove generazioni: conoscere, proteggere, amare, un percorso che comincia dai piccoli gesti di ogni giorno.

A completare la mattinata, il contributo di Domenico Gambardella, filmmaker impegnato nella realizzazione di reportage e documentari per programmi televisivi come Kilimangiaro e Sapiens. Attraverso la presentazione dei suoi lavori e il racconto delle esperienze maturate sul campo, Gambardella ha accompagnato i ragazzi alla scoperta del mestiere di chi viaggia, osserva e racconta il mondo attraverso le immagini: “E’ sempre emozionante poter mostrare ai più giovani luoghi diversi e culture lontane, con la possibilità di fornire spunti e strumenti per leggere la realtà che ci circonda con maggiore consapevolezza”.

Il Magna Graecia Experience proseguirà il suo percorso alla Scuola Don Bosco lunedì 23 novembre con la proiezione di Cercando Itaca, film diretto da Sergio Basso, e martedì 24 novembre con Semidei, documentario di Fabio Mollo e Alessandra Cataleta. I ragazzi saranno, inoltre, coinvolti in un laboratorio di ideazione e progettazione di una campagna di sensibilizzazione ambientale, curato da Enrico Le Pera.