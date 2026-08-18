CinemaLab, il primo laboratorio di Recitazione Cinematografica in provincia di Catanzaro. Tornerà in ottobre

E’ stato un successo il laboratorio di recitazione cinematografica “CinemaLab”, nato a Soverato con l’obiettivo di avvicinare bambini, ragazzi e adulti all’arte della recitazione davanti alla macchina da presa.

Qualche giorno fa, nella suggestiva cornice del “Miramare” a Soverato, si è svolta la proiezione finale delle scene realizzate dagli allievi durante il laboratorio. Un momento intenso e partecipato che ha permesso ai protagonisti di condividere con il pubblico il risultato di mesi di lavoro, studio e crescita personale.

Le scene proiettate sono il risultato di un approfondito lavoro di analisi del testo, dei personaggi e delle dinamiche sceniche svolto durante il laboratorio, sotto la guida dei tre fondatori di CinemaLab. Oltre ad accompagnare gli allievi nella preparazione attoriale, Roberta Freni, Christian Pagin e Susanna Kortekamp hanno curato la regia, le riprese, la post-produzione e la realizzazione delle scenografie di ogni scena interpretata dai partecipanti.

Il progetto è stato ideato da quest’ultimi, tre giovani formatisi presso l’Accademia09 di Milano: Roberta Freni e Christian Pagin come attori di cinema, Susanna Kortekamp nel corso di Regia.

Dopo aver lasciato il ritmo frenetico della città, hanno scelto la Calabria come luogo in cui condividere la propria esperienza, con la convinzione che il cinema possa essere non solo una forma d’arte, ma anche uno strumento per conoscersi in profondità.

Il team di CinemaLab ha in programma anche altri progetti nell’ambito cinematografico, al di fuori del laboratorio.

CinemaLab si distingue infatti per un approccio che va oltre le tecniche di recitazione. Attraverso esercizi di ascolto, lavoro sul corpo e sulle emozioni, il laboratorio accompagna ogni partecipante in un percorso di crescita personale creando uno spazio dove le persone possano sentirsi a casa, un luogo sicuro dove poter sperimentare, esprimersi e mettersi in gioco in totale libertà e naturalezza, senza nessuna forma di giudizio.

Il loro motto è: “L’arte è la miglior cura.”

Il Laboratorio è suddiviso per fasce d’età: bambini (9-13 anni), ragazzi (14-17 anni) e adulti (18+), permettendo a ciascun gruppo di vivere un percorso calibrato sulle proprie esigenze.

Alla fine del percorso la serata conclusiva ha restituito al pubblico molto più di una semplice proiezione: ha raccontato il cammino compiuto mettendo in luce il valore delle emozioni, della sensibilità e di un’esperienza che unisce formazione, creatività e crescita personale.

Dopo l’entusiasmo e l’ottima partecipazione a questo primo Laboratorio, CinemaLab tornerà a ottobre con un nuovo percorso strutturato su più mesi. Le iscrizioni apriranno a breve e saranno rivolte a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al cinema, sviluppare le proprie capacità espressive e vivere un’esperienza artistica autentica.

Un ringraziamento speciale va a Spazio Scenico per aver messo a disposizione i propri spazi durante il percorso laboratoriale e per il prezioso supporto e la fiducia dimostrati nei confronti del progetto CinemaLab.