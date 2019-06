Cinghiali a spasso per Soverato, occorre prendere provvedimenti

Il problema dei cinghiali sta diventando una cosa molto seria nel Soveratese, ieri 31 Maggio, vi erano tre grossi cinghiali e 6-7 cuccioli sulla spiaggia di Soverato, per la gioia di tutti i bambini ignari della pericolosità di questi animali, soprattutto vista la presenza dei cuccioli.

Mi auguro vivamente che le autorità competenti prendano le dovute precauzioni, in vista della stagione turistica che sta per iniziare, non vorrei che fra qualche mese si parli di qualche turista aggredito o peggio da questi animali.

Salvo

