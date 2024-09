Cinghiali in autostrada: brutta disavventura per una coppia di catanzaresi di rientro in Calabria  

Impatto con gli animali sulla Salerno-Reggio Calabria, ma nessuna conseguenza per i passeggeri. “Angeli” gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina

Nella notte tra martedì e mercoledì, una coppia di Catanzaro ha vissuto attimi di terrore sulla Salerno-Reggio Calabria, all’altezza della stazione di servizio di Sala Consilina (Salerno). Intorno all’una, durante il viaggio di ritorno verso la Calabria, l’auto su cui viaggiavano ha incrociato un branco numeroso di cinghiali che attraversava improvvisamente la carreggiata in direzione sud.

Nonostante i tentativi del conducente di evitare l’impatto, lo scontro con gli animali è stato inevitabile.

Per fortuna, non ci sono state conseguenze fisiche per i passeggeri, ma l’auto ha subito danni gravi, costringendo la coppia a fermarsi in attesa dei soccorsi. Subito allertata, una pattuglia della polizia stradale è giunta prontamente sul posto.

I due coniugi, ancora scossi dall’incidente, hanno descritto gli agenti di Sala Consilina come “angeli”, raccontando come questi abbiano fatto di tutto per tranquillizzarli e organizzare l’intervento dell’Anas per la messa in sicurezza del tratto stradale.

Gli agenti hanno anche avvisato un carro attrezzi e fatto in modo che la coppia potesse trascorrere la notte, in attesa di un mezzo sostitutivo per continuare il viaggio il giorno seguente.

“Assurdo che possa accadere una cosa del genere”, hanno dichiarato i due, manifestando un misto di rabbia e sollievo. L’incidente, che avrebbe potuto avere esiti molto più drammatici, ha sollevato ancora una volta il problema della presenza di questi pericolosi animali selvatici su strade e autostrade, una questione che richiede urgenti misure preventive per evitare situazioni simili in futuro.