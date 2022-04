Cinquant’anni dei Bronzi: cosa ne sappiamo?

Dico della ricorrenza cinquantennale del ritrovamento, che passa in questo 2022. Oggi è 14 aprile, e, Pasqua imminente, siamo al quarto mese quasi finito, e c’è stata solo una conferenza stampa con degli annunzi generici.

Secondo me, al 14 aprile, stiamo al giorno zero dell’anno zero. O sono male informato? In questo caso, informatemi.

Invece nessuna m’informa; anzi nessuno mi dice niente.

Sono certo che ben altri dotti sono stati coinvolti che il misero U. N., il quale non è parente di nessuno, e non fa parte di congreghe e confraternite e logge e consorterie e partiti eccetera. Ebbene, i dotti coinvolti, alla data del 14 aprile, che cosa hanno deciso?

Al 14 aprile, zero?

Servono soldi? No, prima di tutto servono idee. U. N., per ragioni professionali, qualche idea ce l’avrebbe; però non solo non gliela chiedono, ma se la propone manco rispondono. Vedi il muto sindaco di Riace: questo di ora, dico; su quello di prima stendo un velo pietoso, e con l’argomento Bronzi non c’entrò mai.

Vedi Regione, il cui piano per la ricorrenza ci rimane ignoto; ci sarebbe anche un assessore, ma non se ne hanno notizie.

Vedi intellettuali ufficiali, che sono bravi solo nei piagnistei retribuiti e antimafia segue cena.

E invece l’occasione dovrebbe… beh, siamo al 14 aprile, quindi temo di dover scrivere avrebbe dovuto… ispirare iniziative volte a far conoscere quella Magna Grecia di cui tutti si riempiono la bocca quasi sempre a sproposito, e, sotto sotto, non ne sa niente nessuno.

Far conoscere significa anche turismo culturale, una cosa rara, in Calabria.

Pensate, amici lettori, che mi risponderà mai qualcuno? Ahahahahahahahahahahah! Di questo passo, ci diamo appuntamento al 31 dicembre prossimo venturo.

Ulderico Nisticò