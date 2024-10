Cari concittadini,

Oggi è una giornata di straordinaria importanza per la nostra amata comunità. Cinquant’anni fa, Soverato riceveva ufficialmente il titolo di Città, un riconoscimento che ha segnato una svolta nella nostra storia, portando con sé crescita, sviluppo e il consolidamento del nostro ruolo come cuore pulsante della costa ionica.

In questo mezzo secolo, Soverato ha attraversato cambiamenti profondi, evolvendo da piccolo centro a una città moderna e dinamica, senza mai perdere il legame con le sue radici e tradizioni.

Siamo diventati un punto di riferimento per il turismo, la cultura, l’educazione e l’innovazione, grazie al contributo di generazioni di cittadini che con impegno, sacrificio e amore per la nostra terra hanno reso possibile tutto questo.

Il 50° anniversario del titolo di Città, conferito il 9 Ottobre 1974 dal Presidente Leone, è l’occasione per guardare con orgoglio al passato e con speranza al futuro.

Ecco perchè dobbiamo continuare a lavorare insieme, per costruire una Soverato ancora più forte, accogliente e solidale, capace di affrontare le sfide di domani ancorati alle nostre radici.

A nome dell’amministrazione comunale e a titolo personale, ringrazio tutti voi per il vostro impegno, il vostro affetto e la vostra dedizione verso la nostra città.

Invito tutti a partecipare alle celebrazioni che abbiamo organizzato in data 22 Novembre 2024 per onorare questo importante traguardo, un momento per riflettere, festeggiare e immaginare insieme il futuro di Soverato.

Con affetto e gratitudine,

Daniele Vacca

Sindaco di Soverato