Cinquantenne ferito a colpi di pistola, indagini dei carabinieri

Un 50enne è stato gambizzato in una sparatoria in via Popilia, a Cosenza. I fatti risalgono alla serata di sabato.

La vittima del ferimento, già nota alle forze dell’ordine, è stata raggiunto da colpi di pistola alla gamba.

Soccorso è stato portato all’ospedale di Cosenza dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Secondo quanto emerso non sarebbe in pericolo di vita. Sul ferimento indagano i carabinieri che non escludono che, quanto accaduto, sia da collegare ad ambienti della criminalità organizzata.