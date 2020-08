Cinque le vittime da coronavirus registrate in Italia nelle ultime 24 ore

Sono 5 le vittime da coronavirus registrate nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri, quando i morti erano stati 12. Aumentano i nuovi contagi che oggi si attestano su 190 unità (ieri erano stati 159). Gli attuali positivi sono 12.482, i guariti sono 200.766, i morti 35.171.

Risale il numero dei ricoverati con sintomi: sono 27 in più rispetto a ieri. Negli ospedali ci sono infatti 761 pazienti mentre lunedì erano 734. Stabili, invece, i ricoveri in terapia intensiva: 41, con dieci regioni che non hanno malati nelle rianimazioni.

In isolamento domiciliare ci sono invece 11.680 persone, 19 meno di ieri e gli attualmente positivi sono 12.482, 8 meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 43.788, quasi 20mila più di ieri.

Rispetto a ieri, in tre regioni d’Italia non si registrano casi. Sono Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.