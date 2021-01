Cinque morti e 7 intossicati gravi per esalazioni da monossido di carbonio trovati in una casa di cura

Strage probabilmente da monossido di carbonio in una casa di riposo a Lanuvio, vicino a Velletri, alle porte di Roma, struttura sanitaria che è stata riconvertita anche in Covid center. Cinque anziani ospiti di Villa dei Diamanti sono stati ritrovati senza vita nelle prime ore della mattinata di sabato dal personale che doveva accudirli.

Altri cinque sono stati trasporti in condizioni gravissime per l’intossicazione all’ospedale dei Castelli. Mentre due operatori sanitari, anche loro in una condizione disperata, sono stati ricoverati a Tor Vergata.

Le vittime sono decedute nei loro letti, probabilmente nel sonno, per le esalazioni provenienti forse dall’impianto di riscaldamento. Ma al momento non si escludono altre ipotesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con speciali apparecchiature per il rilevamento di sostanze tossiche.

Per gli ospiti purtroppo non c’era più nulla da fare, nonostante l’intervento del personale medico dell’Ares 118: il decesso sarebbe sopravvenuto nel corso della notte per mancanza di ossigeno e nessuno si è accorto di quello che stava accadendo.