Cinque personalità di Lamezia Terme premiate dall’associazione culturale Cespes

Cinque personalità di Lamezia sono state premiate dall’associazione culturale Cespes, impegnata in prima linea in campo culturale e sociale, in particolare nella valorizzazione dei talenti presenti sul territorio.

Cespes ha istituito il premio P.A.L.M.E. (premio al merito), un riconoscimento che sarà assegnato, ogni tre anni, nel periodo di Pasqua, professionisti lametini meritevoli e stimati nel proprio ambiente per la passione, la dignità e la serietà professionale, oltre che per aver realizzato traguardi e risultati concreti, dando lustro alla città e alla regione.

Nel corso della prima edizione di P.A.L.M.E, tenutasi presso il caffè letterario Dolceamaro, sono state consegnate le targhe con il logo della palma a cinque lametini, individuati dopo un attento studio del territorio, che si sono contraddistinti per la loro attività professionale e artistica, soprattutto in quest’ultimo difficile anno.

Sono stati premiati: Antonietta Vincenzo, naturalista e scrittrice, per l’impegno culturale, il valore letterario, la fantasia e la profondità dei temi proposti nei suoi libri; Rosamaria Montesanti, cardiologa, per aver fatto della sua professione una regola di vita, per l’ impegno nella sensibilizzazione e nella prevenzione; Antonella Mongiardo, vincitrice del premio Azzurro Donna “Insegnante dell’anno”, per l’umanità, la competenza didattica e l’innovazione metodologica, comprovate dall’affetto e dai brillanti risultati dei suoi studenti; Pasqualino Rettura, giornalista, per la professionalità con cui fa informazione e tiene le redini di una redazione, in un contesto sociale difficile, con dignità e coraggio; Marco Barberio, artista, conosciuto e apprezzato anche oltre Oceano, per l’intraprendenza, l’originalità e il valore sociale della sua attività creativa.

L’associazione Cespes nasce dall’iniziativa di un gruppo di donne accomunate dagli stessi valori liberali e cristiani, aperte al riconoscimento dei diritti civili, con l’obiettivo di lottare contro ogni forma di discriminazione. Cespes è attiva anche in campo sociale, a sostegno delle categorie più deboli.

I premi sono stati assegnati sulla base dopo un attento studio del territorio, dei risultati conseguiti e dei riconoscimenti provenienti dalla comunità lametina.