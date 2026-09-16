Cinque scosse di terremoto registrate all’alba nel Catanzarese: la più forte di magnitudo 2.8 a Vallefiorita

Mattinata di lieve attività sismica in provincia di Catanzaro, dove la Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma ha registrato quattro scosse a breve distanza l’una dall’altra.

Il fenomeno di maggiore entità si è verificato alle ore 05:29:27 (ora italiana) con un terremoto di magnitudo ML 2.7. L’epicentro è stato localizzato a 2 km a nord-est del comune di Vallefiorita (CZ), con coordinate geografiche (latitudine 38.7927, longitudine 16.4843) e ad una profondità di 38 chilometri.

La scossa principale è stata preceduta e seguita da altri tre eventi sismici di minore intensità nella medesima area:

​Amaroni: due scosse di magnitudo ML 2.4

​Borgia: scossa di magnitudo ML 2.3

Data la profondità e l’entità contenuta delle magnitudo, non si registrano danni a persone o cose. La situazione resta monitorata h24 dalla rete sismica nazionale dell’INGV.

AGGIORNAMENTO

Un terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: 2 km SE Vallefiorita (CZ), il 16-09-2026 06:02:43 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 38.7657, 16.4868 ad una profondità di 39 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

