Circolava in auto a Soverato con 4 dosi di marijuana, 31enne di Montepaone denunciato

Circolava in auto con 4 dosi di marijuana pronte da vendere. Denunciato dai Carabinieri di Satriano un 31enne biologo, già noto alle Forze dell’ordine per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, perché veniva fermato a bordo della sua auto in pieno centro a Soverato alle 3 di notte e trovato in possesso di circa 6 grammi di marijuana suddivisa in 4 dosi.

Ne conseguiva una perquisizione domiciliare che permetteva di rinvenire ulteriori 18 grammi della stessa droga, anch’essa divisa in dosi e una busta in plastica con numerosi semi di cannabis indica, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il tutto veniva posto sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e il 31enne montepaonese veniva deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.