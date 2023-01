Città italiane con più sole, Reggio Calabria si piazza nella Top 5

C’è anche Reggio Calabria nella classifica nazionale delle città d’Italia per ore di sole, stilata dalla piattaforma holidu. L’elenco propone le prime 30 destinazioni del Bel Paese, e la città dello Stretto occupa una posizione di tutto rispetto.

La Sicilia controlla i vertici della graduatoria, occupando il podio in modo completo: al primo posto troviamo Siracusa con 346,83 ore di sole all’anno; seguono Catania (346,78) e Messina (344,52).

Poi è la volta di Reggio Calabria, piazzata al quarto posto, che può vandare un dato pari a 344,52 ore di sole con una temperatura media di 18,61 gradi. Subito dopo Genova, Cagliari e Taranto.

“Dunque, si passa da una città dello Stretto all’altra – si legge su holidu – Reggio scivola al quarto posto, rispetto a Messina, considerando il criterio del numero di abitanti. Si tratta, comunque, di un riultato notevole per una città sempre più apprezzata dai turisti di ogni parte del mondo”.

Del resto, Reggio Calabria si pone come una meta attrattiva per i visitatori che ricercano ogni tipo di esperienza vacanziera. Non è contraddistinta solo dalle bellezze paesaggistiche e marine. Essa ospita i notissimi Bronzi di Riace, conservati nel Museo Archeologico Nazionale, ma anche il Teatro Cilea con le opere esposte di Antonello da Messina e Renato Guttuso, nonché il Castello Aragonese.

Com’è stata effettuata l’analisi? Holidu, motore di ricerca per case e appartamenti vacanze, ha deciso di passare al vaglio tutte le città della nostra penisola per vedere quali sono le più soleggiate. Utilizzando i dati di World Weather Online, è stato contato il numero medio di ore di sole al mese evidenziando le notevoli differenze tra i vari punti dello Stivale.