Cittadinanza onoraria di Catanzaro a don Mimmo Battaglia, il “prete degli ultimi”

La città di Catanzaro ha vissuto un momento di profonda intensità civile e umana con il conferimento della cittadinanza onoraria a don Mimmo Battaglia, figura simbolo di prossimità, ascolto e difesa degli ultimi.

L’evento è stato introdotto dal sindaco Nicola Fiorita, che ha espresso l’onore e la gratitudine dell’intera comunità per un riconoscimento che non celebra soltanto una persona, ma un modo di intendere il servizio e la responsabilità pubblica.

Il Consiglio comunale, con voto unanime dei consiglieri presenti, ha confermato la volontà condivisa di attribuire a don Mimmo questo segno di stima e di affetto.

Nel suo intervento, don Mimmo ha ricordato che il Vangelo mette al centro coloro che spesso non trovano spazio né ascolto nella società: gli emarginati, gli esclusi, le persone ferite dalla solitudine e dall’indifferenza.

Ha richiamato tutti a una responsabilità concreta, fatta di gesti quotidiani e di scelte che sappiano restituire dignità a chi vive ai margini.

Con grande delicatezza, ha dedicato questo conferimento al piccolo Domenico, trasformando il riconoscimento in un abbraccio simbolico a tutte le fragilità che chiedono cura, attenzione e speranza.

La cittadinanza onoraria a don Mimmo Battaglia diventa così un impegno collettivo: costruire una comunità capace di guardare agli ultimi non come un problema, ma come il cuore stesso del nostro vivere insieme. Un invito a ritrovare, nella solidarietà e nella prossimità, la misura più autentica della nostra identità civica.

Paolo Marraffa