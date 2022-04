Cittanova, preoccupazione per la possibile chiusura Filiale BPER

AL SINDACO DEL COMUNE DI CITTANOVA

Il Movimento Politico “VIVA CITTANOVA VIVA”,facendo proprie le preoccupazioni espresse dai cittadini, espone alla S.V. quanto segue:

premesso

che da tempo BPER ha annunciato la chiusura di alcuni sportelli bancari presenti sul territorio della provincia di Reggio Calabria;

che, da alcuni giorni, si è diffusa in città la notizia della programmata chiusura della Filiale BPER (ex Banca Carime/Ubi Banca) sita in Piazza Garibaldi di Cittanova;

considerato

che la diffusione di detta notizia ha suscitato grande preoccupazione all’interno della comunità cittanovese;

che, in particolare, la chiusura della filiale di Piazza Garibaldi graverebbe soprattutto sull’utenza fragile, influenzando negativamente l’accesso ai servizi e la possibilità della loro fruizione;

che, in effetti, una banca che chiude crea un vuoto di servizi, soprattutto nelle aree più interne e questo grava, innanzitutto, su chi ha difficoltà di spostamento, anziani in primis;

che inaccettabile appare anche la modalità con cui sarebbe stata assunta questa decisione, senza alcun coinvolgimento territoriale e senza alcuna apparente motivazione, visto che la filiale BPER di Cittanova è in bonis e rappresenta un presidio storico in un vasto bacino d’utenza;

che il Movimento VIVA CITTANOVA VIVA, nell’esprimere ferma opposizione alla scelta assunta da BPER di chiudere la Filiale di Cittanova, auspica un ripensamento da parte dell’azienda e l’adozione di scelte diverse, che tengano conto delle esigenze dei territori e che siano rispettose del lavoro e dei servizi;

che BPER dovrebbe partire dall’ascolto delle esigenze dei cittadini, evitando scelte che penalizzino ulteriormente un territorio che vive gravi difficoltà economiche e sociali,

tanto premesso e considerato, il Movimento VIVA CITTANOVA VIVA

CHIEDE

alla S.V. di conoscere quali iniziative intenda assumere al fine di scongiurare la chiusura della filiale BPER di Cittanova.

In attesa di un cortese, urgente riscontro, porge distinti saluti.