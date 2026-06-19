Classico senza greco e Classico clandestino

Maturità classica senza greco è come il Mondiale senza l’Italia; solo che l’Italia calcistica è colpevole (troppi soldi e troppi inutili e sopravvalutati stranieri), mentre il greco è innocente. Resta però fuori dagli scritti – oggi, 19, c’è latino – ed è fuori lo stesso dagli orali, dove la materia classica è ancora il latino: repetita iuvant!

Come mai? Sentitemi: persino ai tempi del ridicolo esame Misasi con una materia scelta e l’altra pure, se c’era latino scritto mettevano greco all’orale, e viceversa. Sarei curioso, oggi, di sapere per quali elucubrazioni il Ministero abbia deciso di epurare Omero e poeti e scrittori seguenti. Tra i seguenti, anche i latini, se Orazio raccomandava “vos exemplaria Graeca nocturna versate manu, versate diurna”. Per la traduzione, rivolgetevi ai latinisti di oggi 19.

È stata una svista? È un piano per ridurre il Liceo Classico o, piano piano, eliminarlo del tutto? È già successo allo Scientifico senza latino, i cui fanciulli poi vengono da me a prepararsi per esami di latino all’università.

Se è così, se vogliono di fatto eliminare il Classico, allora, “à la guerre comme à la guerre” (stavolta è francese), o, dando ragione a Virgilio, “una salus victis, nullam sperare salutem”. È come quando uno tenta di riparare una macchina vecchia, e più ci mette mano, più fa danno.

Allora, coraggio, classicisti superstiti: facciamo come gli Arditi, “gettare l’anima oltre l’ostacolo per andarsela a riprendere”. Più terra terra, non resta che un Classico clandestino, da sette segrete, per grecisti volontari e appassionati. Un Classico in cui se uno non impara entro due mesi le cinque declinazioni latine e tre greche, e relative coniugazioni, leva il disturbo e va a studiare qualche altra cosa.

Io non ho mai pensato che se uno distingue ἔβη da ἐστάλη è più intelligente di chi indovina subito il guasto di un impianto idrico; sono scelte diverse di vita. Però chi vuole studiare greco e latino, deve masticare l’esapodia dattilica catalettica in syllabam come fossero caramelle; e, senza battere ciglio, capire perché ἆδυς è dialetto eolico ed ἡδύς attico e koinè.

Anche il latino mica è latinorum di don Abbondio, e voglio vedere chi se la cava con “Caesarem, nisi necatus esset, Persis bellum illaturum fuisse opinor”, ovvero periodo ipotetico dipendente di terzo tipo, non sapendo il quale sarebbe successa un tragedia, e non dico a Lettere di Pisa, dico a Soverato in Quinto ginnasio con don Vecchi.

A che serve, il Classico così immaginato? A niente, perché non è servile ma da signori della cultura. A niente, quindi a tutto. A tutto, ma la va a pochi. Però qualcuno il greco lo deve conoscere davvero, oppure non sa niente della cultura occidentale sia greca sia latina, ma anche umanistica, rinascimentale, arcadica, neoclassica eccetera.

Per esempiuccio, quasi nessuno ha capito il Leopardi perché i suoi sussiegosi critici non sono grecisti, e perciò non sanno che Silvia al lavoro è la stessa identica fanciulla di Saffo che… traduco subito… dice così: “dolce madre, non posso più far cantare l’arcolaio, domata nel cuore dal desiderio di un giovane”; e “nudo il petto” non vuol dire senza reggiseno, ma senza corazza.

Ci proviamo?

Ulderico Nisticò