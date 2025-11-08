Claudio Foti ricorda Mario Gagliardi: “Una voce libera che ha fatto crescere Chiaravalle”

Cordoglio del consigliere comunale per la scomparsa dell’imprenditore, fondatore di una delle emittenti più longeve della Calabria. “Un esempio da commemorare, un abbraccio a tutta la famiglia.”

Profonda commozione a Chiaravalle Centrale per la scomparsa di Mario Gagliardi, figura storica dell’imprenditoria locale e fondatore, insieme alla moglie Rosetta, delle esperienze mediatiche di Mondial Video e Radio Tele Jonio, poi divenuta Telejonio-Mondial Video.

Un uomo che, con la sua visione e la sua determinazione, riuscì a trasformare un sogno in realtà, facendo di Chiaravalle la sede di una televisione regionale tra le più longeve e rispettate della Calabria — e nessuno dei due risultati, come ha ricordato in queste ore Claudio Foti, è scontato.

«Mario – ha dichiarato il consigliere comunale Foti – ha dato lustro al nostro paese, contribuendo con la sua attività a far conoscere Chiaravalle ben oltre i suoi confini. È stato un uomo intraprendente, capace di unire il coraggio dell’impresa alla passione per la comunicazione. La sua emittente rappresentò, per anni, una voce libera e pluralista, capace di dare spazio al dibattito, alle idee, alla crescita culturale della nostra comunità.»

Foti ha voluto sottolineare come la figura di Mario Gagliardi meriti di essere commemorata e ricordata non solo per ciò che ha costruito, ma per il valore simbolico di un’epoca in cui l’iniziativa e la creatività erano motore di sviluppo.

«Il suo impegno – ha aggiunto – resta un esempio di dedizione e di amore per il territorio, un patrimonio umano che non deve essere dimenticato.»

Il consigliere ha infine espresso la propria vicinanza e il proprio affetto alla famiglia:

«In questo momento di dolore – ha concluso – mi stringo in un abbraccio sincero a Rosetta, ai figli e a tutti i familiari. Mario lascia un’eredità importante: quella di chi ha creduto nella libertà, nel lavoro e nella forza delle idee.»